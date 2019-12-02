Rusya Kırım’a 9 gemi daha konuşlandırdı

Rusya, Kırım’da bulunan Rusya Karadeniz Filosu’na 9 askeri gemi ve feribot daha konuşlandırdı. Konu ile ilgili açıklama yapan Rusya Karadeniz Filosu basın servisi, “Karadeniz Filosunun içerisine yeni gemi ve feribotların kabul edilme sonuçlarını değerlendiren Koramiral İgor Osipov, yeni gemilerin filoya kabulü ve modern silahların ve askeri teçhizatın yeniden donatımının devam ettiğini bildirdi” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, basın servisi şu açıklamayı yaptı: “Devlet testinin son aşamasında, Kalibr kanatlı füzesi kompleksi ile donatılmış Inguşetiya Küçük Roket Gemisi (RTO) bulunuyor. Onuncu birimin Karadeniz Filosuna girişi, Aralık 2019’un üçüncü çeyreğinde bekleniyor. Komutan, 2020 yılında filoya 16 gemi daha tedarik etmeyi ve gemileri desteklemeyi planlandığını vurguladı.”

Vira Haber