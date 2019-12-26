Rusya Kuzey Akım 2’de kendi gemisini kullanacak

ABD'nin yaptırım kararı sonrası Kuzey Akım 2'de çalışan İsveç-Hollanda ortaklığı Allseas şirketine ait Pioneering Spirit ve Solitaire boru döşeme gemilerinin faaliyetlerini durdurmaları üzerine Rusya, boru döşeme çalışmalarını yürütecek kendi gemisine sahip olduğu yönlü bir açıklama yaptı. Rus iş insanları ile bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Rusya'nın Kuzey Akım 2'yi tamamlayacak gemisi var” dedi.

RUSYA’NIN GEMİSİ BORULARI DAHA YAVAŞ DÖŞEYECEK

Putin'in sahip olduklarını söylediği Academic Cherskiy adlı gemiyi Gazprom 2016 yılında satın almıştı. Cherskiy gemisinin Pioneering Spirit'e göre daha yavaş boru döşeyebilecek bir gemi olduğunu belirten kaynaklar, bu nedenle projenin tamamlanmasının birkaç ay gecikeceğini ifade ediyorlar.

RUSYA’NIN MİSİLLEME YAPTIRIMLARI İŞ İNSANLARINI ETKİLEMEYECEK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, ABD'nin Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırımlarına verecekleri yanıt çerçevesinde Rusya Federasyonu'na girişleri yasaklanacak Amerikalıların listesini geniş tutucaklarını söyledi. Rusya Federasyonu'na girişleri yasaklanacak Amerikalılar arasında, Kuzey Akım 2'ye yaptırımları teşvik eden siyasetçilerin yer alabileceğini ifade eden Ryabkov, Moskova ile işbirliği yapan iş insanlarının ise bu listede olmayacaklarını vurguladı.

Vira Haber