Rusya ve İran’dan Ortak Tatbikat

İran devlet televizyonunun haberine göre, “Denizcilik Güvenlik Kuşağı” adı verilen tatbikat başladı. Rusya’nın Tahran Büyükelçiliği’nin Basın Ataşesi Maksim Suslov da, Rusya ile İran ordularının dün Hint Okyanusu’nun kuzeyinde ortak tatbikata başladığını duyurdu.

Birgün’de yer alan haber göre, ortak askeri tatbikatın sözcüsü Tuğamiral Gulam Rıza Tehani, “Deniz Ticareti Güvenliği İçin Kolektif İş Birliği” sloganıyla yapılan tatbikatın, Hint Okyanusu’nun kuzeyinde ve Umman Denizi’nde 17 bin kilometrelik geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

Tatbikatın başlıca hedeflerinin; uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi paylaşımı ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konular olarak belirlendiği aktarıldı.

Tehani, “Bu tatbikata, İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu’ndan donanma birliklerinin yanı sıra Rusya’dan bir muhrip ve lojistik destek gemisi ile bir helikopter de katılıyor” dedi.

Bir önceki tatbikat Aralık 2019’da gerçekleşti

Tehani, “Tatbikatta, denizde yangına müdahale, saldırıya uğrayan bir geminin kurtarılması, belirli hedeflere ateş edilmesi ve hava hedeflerine gece ateş eğitimleri gibi taktik ve operasyonel egzersizler yapılacak” ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede Aralık 2019’da İran, Rusya ve Çin donanmaları tarafından benzer bir tatbikat yapılmıştı. 2019’da gerçekleştirilen tatbikat, İran’daki İslam devriminden sonra üç ülkenin katıldığı ilk tatbikattı.

Astana görüşmeleri yeniden başladı

Rusya’nın Soçi kenti, koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri ilk kez Suriye konulu Astana görüşmelerine ev sahipliği yaptı. İki gün sürecek görüşmelerin ilk günü geride kaldı.

Gazetecilere konuyla ilgili konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, görüşmelere Türkiye, İran, Suriye hükümeti, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra BM’den bir heyetin de geldiğini açıkladı.

Lavrentyev, görüşmelerin ülkedeki istikrar sürecine katkıda bulunmasını ve Suriye’de istikrar sürecine belirli bir ivme kazandırılmasını umduğunu aktardı.

Lavrentyev ayrıca 15’incisi düzenlenen Astana görüşmeleri için ABD’ye de davet gönderildiğini, ancak olumlu yanıt alamadıklarını da ekledi.

Lavrentyev, “ABD’liler şu anda kendi iç meseleleriyle ilgileniyor ve görünüşe göre Suriye konusunda nasıl bir tutum izleyecekleri üzerinde karar vermediler. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya temsilcileri, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi’nin beşinci toplantısı marjında yapılan istişarelerin ardından yaptıkları ortak açıklamada, Suriye konulu Astana formatındaki uluslararası toplantının 16-17 Şubat’ta Soçi’de yapılacağını duyurmuştu.

Vira Haber