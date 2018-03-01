Rusya’da yat piyasası krizi atlattı

2008 krizinden sonra yat piyasası büyük çöküş yaşadı. 2012 yılından itibaren de yat kiralama işleri artmaya başladı. Böylece yat piyasası kendini toparlamaya başladı. Son yıllarda ise hızla artış gösteren bu piyasa, 2017 yılından itibaren yüksek cirolara ulaştı.

Yat piyasası kaynakları, Rusların profesyonel olarak yat kiralama işleri yaptığını belirtiyor.

Ünlü tasarımcıların yat modellerinde 10 ila 12 kişi ağırlanabiliyor. Ayrıca yatların içerisinde SPA alanları, jakuzi ve sinema salonu da yer alıyor. Yatların çoğu özel dizayn edilmiş olup, çoğu elektrikli dizel motorlar kullanıyor.

Yat limanları için de ödenen belli bir miktar ücret ödemek gerekiyor.

Vira Haber