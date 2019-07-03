Rusya’nın denizaltı faciası gizemini koruyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 14 Rus denizcinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tüm bilgilere sahip olduğunu söyledi.

Yangına ilişkin bazı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmamasının "son derece normal" olduğunu belirten Peskov, "Yangına ilişkin bazı bilgiler devlet sırrı ve açıklanmayacak. Devletin ve ulusal güvenliğin çıkarı açısından bazı bilgilerin saklanması yasa dışı şeylerin olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.

Peskov, yanan su altı gemisinde nükleer reaktör bulunduğuna yönelik iddiaları da yanıtlayarak, "Bu Rusya Savunma Bakanlığının konusu." dedi.

Rusya Savunma Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı belirtilmişti.

Yangının biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıktığı ve 14 denizcinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde ise yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülmüştü.

'NORVEÇ'E BİLDİRİM GÖNDERİLMEDİ'

Bu arada TASS'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya karasularında 'gaz patlaması' meydana gelen ve yangın çıkan denizaltına dair Norveç'i bilgilendirmediklerini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mürettebatın özverili çalışmaları sayesinde, denizaltıda çıkan yangın söndürüldü. Norveç tarafına, bu olaya dair herhangi bir bildirim gönderilmedi" dedi.

Vira Haber