Rusya'nın Savaş Gemisi Port Sudan'da

Rusya ile Sudan arasında geçtiğimiz yılın sonlarında yapılan donanma üssü anlaşması hayata geçiyor. Rusya'ya ait bir savaş gemisi, liman kenti Port Sudan'a yanaştı.

Rusya'ya ait bir savaş gemisi, Moskova'nın Sudan'da donanma üssü kurmaya hazırlandığı liman kenti Port Sudan'a giriş yaptı. Rusya Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Amiral Grigoroviç fırkateyni Rusya'nun modern tarihinde bu limana giriş yapan ilk Rus askeri gemisi oldu.

Filodan yapılan açıklamada "'Amiral Grigoroviç' fırkateyninin mürettebatı, Rusya ve Sudan Cumhuriyeti'nin mutabakatıyla Rusya Donanması teknik destek noktasının kurulacağı Port Sudan'a giriş yaptı" ifadeleri kullanıldı. Karadeniz Filosu, Sudan'a gerçekleştirilen ziyaret sırasında fırkateyn için gerekli takviye ve ikmallerin yapılacağını, 15-16 Şubat'ta Umman Denizi'ndeki çok uluslu Aman-2021 deniz tatbikatına katılan personelin dinleneceğini belirtti.

ANLAŞMA NEYİ İÇERİYOR?

Rusya ve Sudan’ın Rus donanması için Sudan'da lojistik destek üssünün kurulmasına ilişkin imzaladıkları anlaşmaya göre, üsteki Rus asker sayısı en fazla 300 kişi olacak, üste aynı anda en fazla dört Rus gemisi bulunabilecek. Anlaşmaya göre ayrıca Rusya, Sudan’ın hava sahasını da kullanabilecek.

Rusya ise karşılında, Sudan Deniz Kuvvetleri'nin Port Sudan Deniz Üssü’nün hava savunmasının yapılmasına, üssün altyapısının geliştirilmesine ve Sudan silahlı kuvvetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacak.

Vira Haber