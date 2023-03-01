Rusya’nın Uçak Gemisi Kuznetsov Kuru Havuzdan Ayrıldı

Tass tarafından 22 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan bilgilere göre Kuznetsov uçak gemisi, Birleşik Gemi İnşa Şirketi Zvyozdochka Gemi Onarım Merkezi’nin bir yan kuruluşu olan 35. Gemi Onarım Fabrikasının kuru havuzundan ayrıldı. Geminin 2024’te operasyonel olması bekleniyor.

Onarım ve İyileştirmeler

Amiral Kuznetsov, 2017 yılında Suriye’deki bir görevin ardından onarım işlemlerine alınmıştı. Uçak gemisi, Pantsir-M dahil olmak üzere yeni hava savunma sistemleri, iniş, gözlem ve kontrol sistemleri, yeni kazanlar, pompalar ve uçuş sistemleri ile donatılacaktı.

Onarımların başlangıcından bu yana, ölümlere neden olan iki istenmeyen durumla karşı karşıya kalındı. 30 Ekim 2018’de bir vinç uçak gemisinin güvertesine düşerek birinin ölümüne sebep oldu. 12 Aralık 2019’da ise gemide bir yangın çıktı. Yangında iki kişi hayatını kaybetti.

Uçak Gemisi Amiral Kuznetsov

Proje 11435 ağır uçak taşıyan Amiral Kuznetsov, donanmanın savaş sürdürülebilirliğini sağlamak, düşman hedeflerine hava saldırıları düzenlemek ve birliklerin operasyonlarını desteklemek için filonun operasyon bölgelerinde denizde ve havada üstünlük elde etmek için tasarlanmıştır.

1990 yılında hizmete giren gemi, 58.000 ton ve 304.5 metre uzunluğa sahiptir. Uçak gemisi 200.000 beygir gücünde tam hız kapasitesine sahip ve 30 knot’a kadar hızını yükseltebiliyor. 24-26 adet savaş uçağı ve 12 adet helikopterden oluşan hava görev gücünün yanı sıra gemisavar ve hava savunma füze sistemleriyle donanmış durumdadır. Uçak gemisi, uçakların kalkış mesafesini yarıya indiren ski-jump rampası ve iki uçak asansörü ile donatılmıştır. Hava grubunun personeli 660 kişiden oluşurken, toplamda 1.300 kişilik mürettebata sahiptir.

