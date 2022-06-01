Safi Holding'in Filosuna Bir Gemi Daha Ekledi

Liman işletmeciliği, römorkaj ve pilotaj hizmetleri, enerji, dış ticaret, gıda gibi birçok sektörde faaliyetleri bulunan Safi Holding’in denizcilik şirketine yeni bir gemi daha eklendi.

Safi Holding bünyesinde yer alan denizcilik şirketinin filosuna Trueborn adlı yeni gemi daha katıldı. Filonun en büyük gemisi olan TRUEBORN; Oshima Japonya yapımı, Japon NK klaslı, 30.000 deadweight tonluk olup 170 metre boyunda, 27 metre en ve 10 metre draft derinliğe sahiptir.

Trueborn adlı gemimizin pruvası neta, rüzgarlar kolayına olsun!

