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Safiport, Fenerbahçe Sponsorluğuna Devam Edecek

Safiport, Fenerbahçe Sponsorluğuna Devam Edecek

Safiport, Fenerbahçe Spor Kulübü sponsorluğunun devam edeceğini bildirdi.

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Safiport yayınladığı habere göre 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'ye sponsorluğunun devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada; 

'Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Önümüzdeki Sezonda da Destek Vermeye Devam Ediyoruz

2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsoru olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne önümüzdeki sezonda da destek vermeye devam ediyoruz.

SAFİPORT logosu, 2023-24 sezonu boyunca futbol takımı formalarının sağ kolunda yer alacak.

Yeni sezonda nice zaferlere birlikte yelken açacağız.' ifadelerine yer verildi

Vira Haber

2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsoru olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne önümüzdeki sezonda da destek vermeye devam ediyoruz. SAFİPORT logosu, 2023-24 sezonu boyunca futbol takımı formalarının sağ kolunda yer alacak

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