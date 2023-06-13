Safiport, Fenerbahçe Sponsorluğuna Devam Edecek
Safiport, Fenerbahçe Spor Kulübü sponsorluğunun devam edeceğini bildirdi.
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Safiport yayınladığı habere göre 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'ye sponsorluğunun devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada;
'Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Önümüzdeki Sezonda da Destek Vermeye Devam Ediyoruz
2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsoru olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne önümüzdeki sezonda da destek vermeye devam ediyoruz.
SAFİPORT logosu, 2023-24 sezonu boyunca futbol takımı formalarının sağ kolunda yer alacak.
Yeni sezonda nice zaferlere birlikte yelken açacağız.' ifadelerine yer verildi
Vira Haber
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Etiketler : Safiport, Fenerbahçe, Sponsorluk
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