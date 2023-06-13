Safiport, Fenerbahçe Sponsorluğuna Devam Edecek

Safiport yayınladığı habere göre 2023-24 sezonunda da Fenerbahçe'ye sponsorluğunun devam edeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada;

'Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Önümüzdeki Sezonda da Destek Vermeye Devam Ediyoruz

2021-22 sezonundan bu yana farklı branşlarda sponsoru olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne önümüzdeki sezonda da destek vermeye devam ediyoruz.

SAFİPORT logosu, 2023-24 sezonu boyunca futbol takımı formalarının sağ kolunda yer alacak.

Yeni sezonda nice zaferlere birlikte yelken açacağız.' ifadelerine yer verildi

Vira Haber