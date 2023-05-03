Safiport’tan Aynı Anda 2 Rekor

Marmara Bölgesi’nin en büyük limanı olan Safiport, gemi operasyonlarında yeniden rekor kırdı. Safiport, farklı yük çeşitlerine ait 12 geminin operasyonunu aynı anda gerçekleştirirken bununla beraber tüm zamanların en yüksek adette gemi elleçleme rekorunu da kırarak aynı anda her iki rekora birden imza attı.

Nisan ayını yeni bir rekor ile tamamlayan Safiport, aynı anda 3 adet konteyner gemisi dahil olmak üzere tek seferde farklı yük çeşitlerine ait 12 geminin operasyonunu başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Konteyner, ro-ro, genel kargo, sıvı yük, dökme yük gibi her çeşit yüke ait gemilerin yanaştığı Safiport’ta aynı anda 3 adet konteyner gemisi de elleçlenerek tek seferde 12 gemiye hizmet verildi.

Safiport, Marmara Bölgesi’nde tüm liman hizmetlerini aynı anda sağlayabilen tek liman olma özelliği ile fark yaratıyor. 6 limanın sağlayabildiği hizmeti tek limanda birleştiren Safiport; konteyner, ro-ro, sıvı yük, dökme yük, genel kargo ve demiryolu gibi 6 farklı yük çeşidinin tamamına hizmet verebilen bölgenin en büyük limanı olma ayrıcalığını taşıyor.

Safiport, geniş liman sahası ve rıhtım uzunluğu ayrıcalığı sayesinde kaliteli hizmet anlayışını da koruyarak kapasitesini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Hızlı ve güvenli operasyonları ile adından sıkça rekorlar ile söz ettiren Safiport’ta her türlü yük çeşidine hizmet verilebilmektedir.

Vira Haber