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Sağanak sonrası çamurdan deniz

Sağanak sonrası çamurdan deniz

Mersin'de deniz, sağanak sonrası karışan çamur nedeniyle renk değiştirdi.

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Türkiye genelinde başlayıp Mersin il merkezinde de sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak ve fırtına, kentin farklı bölgelerinde etkili oldu.

Yağışla akan toprağın etkisiyle rengi kahverengiye dönüşen denizde, kuvvetli fırtına dev dalgalar oluşturdu.

Sağanak dolayısıyla şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar, sahile gelerek denizdeki renk değişimini izlemeyi tercih etti.

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Vira Haber

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