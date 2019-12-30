Yunanistan’dan ‘Adalet Divanı' tehdidi

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki anlaşmaların yankıları uluslararası arenada sürerken, Yunanistan'dan skandal bir açıklama daha geldi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile sorunu diyalog yoluyla çözememeleri durumunda BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na gideceklerini söyledi.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalayan Türkiye'ye karşı harekete geçen Atina'dan, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) gidecekleri açıklaması geldi.

Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lahey merkezli ICJ'ye başvuru açıklaması yapmıştı. O dönemde bazı uzmanlar, Libya'da iç savaş yaşandığından Uluslararası Adalet Divanı'nın alacağı kararın bağlayıcı olmayacağı yönünde görüş bildirmişti.

"DİYALOG YOLUYLA ÇÖZEMEZSEK BM'YE GİDECEĞİZ"

'To Vima' gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile UMH arasında imzalanan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısından Libya'nın kuzeydoğu kıyısına dek münhasır ekonomik bölge (MEB) kurulması anlamına gelebilecek anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

Ankara ile deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını çözme niyeti beyan eden Miçotakis, Türkiye ile Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde müzakere etmeyi amaçladıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Ama şunu açık ve net şekilde söylemeliyiz: Eğer çözüm bulamazsak Yunanistan'ın tespit ettiği anlaşmazlık hakkında Lahey'deki IJC gibi bir uluslararası organın hüküm vermesi gerektiği konusunda uzlaşmalıyız."

Vira Haber