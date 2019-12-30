İstanbul Boğazı'nda 71 yalı satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nda satılık yalı sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL'yi buldu. Yüksek fiyatıyla öne çıkan Bebek'teki yalıya, yabancılardan daha çok Türklerin ilgi göstermesi ise dikkat çekti.

Boğaz’ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek’teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi.

Dünyaca üne sahip İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen, Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılardan 71’i yeni sahiplerini bekliyor. Boğaz’ın iki yakasında tarihi eser olan 366 yalı bulunurken, toplam yalı sayısı ise 622.

Şu an satışta olan yalıların fiyatları ise 2 ile100 milyon dolar arasında gösterilirken, yalı fiyatlarındaki değişim rıhtım uzunluğuna, lokasyonuna, tavan yüksekliğine büyüklüğüne ve tarihi değerine göre değişiyor.

Konut uzmanlarına göre özellikle Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar ile Avrupa Yakası'nda Bebek ve Yeniköy yalıları da fiyatları ile dikkat çekiyor.

BOĞAZ'DA KAÇ YALI VAR?

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer'de 136, Beykoz'da 109, Üsküdar'da 84, Beşiktaş'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğaz'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz'da 18, Üsküdar'da 24, Sarıyer'de 41 ve Beşiktaş'ta altı olmak üzere 89 adet.

İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz'da 64, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 74 ve Beşiktaş'ta 30 olmak üzere toplam 208 adet. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz'da 27, Üsküdar'da 20, Sarıyer'de 21, Beşiktaş'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.

Vira Haber