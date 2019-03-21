Sahil-Net projesiyle denizde de GBT uygulaması

Savunma Sanayii Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yeni yetkinlikler kazandırılabilmesi amacıyla Onur Mühendislik AŞ ile Sahil-Net (Deniz) projesinin sözleşmesini imzaladı.

Sözleşme kapsamında denizde görev yapan botlar ile sahil güvenlik istasyonları arasında yüksek güvenlikli sürdürülebilir bir ağ altyapısı kurulacak. Farklı mimarideki bu ağların yönetimi de milli imkânlarla geliştirilen ‘Akıllı Yönlendirme Birimi’ tarafından sağlanacak.

GENİŞ İLETİŞİM

33 Sahil Güvenlik botu ile 7 Sahil Güvenlik istasyonu arasında iletişim sağlayacak ağ, botlar arasında fiber optik kablo bağlantısına yakın kalitede ses ve görüntü transferinin yolunu açacak. Ağ bağlantısı üzerinden hem botlar arasında hem de karayla botlar arasında güvenli bir şekilde e-posta, kısa mesaj, sayısal görüntü, sayısal ses, sayısal veri, konum bilgisi transferi mümkün olacak. Projenin 2021 yılında tamamlanmasıyla birlikte Ege Denizi’nde uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karşı mücadele yürüten, Yunanistan’a karşı ihtilaflı kayalıklarda Türkiye’nin hak ve menfaatlerini savunan

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, önemli yetkinlikler kazanacak.

OPERASYONDAN ANINDA GÖRÜNTÜ

Sistem, ekiplerin denizde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapabilmesini sağlayacak. Denizin ortasında Sahil Güvenlik botundan başka bir yata geçen personel, elindeki tabletle, yat ya da geminin izin ve ruhsatı ile taşıdığı malın yanı sıra, personelin durumu gibi bilgileri anında görüp sorgulayabilecek. Kardak gibi ihtilaflı kayalıklarda operasyona giden botlar, Sahil-Net ile operasyon sırasında canlı yayın yapabilecek ve bu görüntüler, anında Ankara’daki harekât merkezine ulaştırılabilecek.

Vira Haber