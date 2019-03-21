Tekneyi çatıda inşa ediyor

Deniz tutkunu olan 39 yaşındaki Volkan Balcı 10 yıl önce lüks tekneleri tasarlamaya başladı. İlk projelerini 12 yıl evvel bitiren Balcı, son olarak başladığı projesi 6 aydır devam ediyor. Babasına ait iş yerinin çatısında tasarladığı 12,5 metrelik lüks tekneyi 1,5 ay sonra bitirmeyi hedefliyor.

Sakarya Serdivan İlçesinde yaşayan Volkan Balcı 12 buçuk metre uzunluğundaki ahşaptan teknesini bitirmek üzere. 39 yaşındaki eski kaptan, tekneyi vinçle çatıdan indirip Tırla deniz kenarına götürmeyi planlıyor.

Tekne ustası Volkan Balcı, Uzakdoğu’da 10 yıl kadar gemilerde çalıştım. Ve daha sonra turizm mevsiminde yatlarda ve teknelerde çalıştım. Babamın mobilyacı dükkanında çalıştığım için talaşların içinde büyüdüm. Tersaneleri gezip gemilerin nasıl yapıldığını araştırıyordum. Daha sonra ilk projemize 2006 yıllarında babamla birlikte başladık. İlk olarak Bodrum’da 18 metre ahşap kotra yaptık. Şu anda yaptığımız tekne 12,5 metre boyunda olup iki kabini var bir mutfağı ve birde banyosu var. 6 aydan beri bu teknede çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1,5 ay sonra tekneye bitirmeye planlıyoruz. Tekneler projeye göre 4 ay ila 12 ay arasında bitiriyoruz. Bizde biraz Karadenizlilikte var tatbiki. Biz bu işe Bodrumda yapacaktık ve şu anda burada yapıyoruz.

Tekne bittiğinde 100 tonluk vinçler var onların vasıtasıyla çatıdan indirip özel TIR’a yükleyeceğiz ve Tuzlaya götürüp makinesini taktıracağız. Bu tekne 300 bin TL’ye mal olabilir 800 bin TL ‘yede mal olabilir. İçindeki yapacak olduğunuz değişikliklere bağlı. Biz bu tekneleri anahtar teslimi yapıyoruz, tanklarına varıncaya kadar biz yapıyoruz. Çatıda teknenin bütün işlerini bitireceğiz ve sadece makinesi kalacak, makinanın yerleri de hazır İstanbul’a götürüp makinası da orada takılacak.

Vira Haber