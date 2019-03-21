Petlim artık SOCAR Terminal adıyla hizmet verecek

400 milyon dolarlık yatırımla kurulan ve 2017’de tam kapasite faaliyete geçen Petlim’in geçtiğimiz aylarda işletmesini de üstlenen SOCAR Türkiye, terminalin adını SOCAR Terminal olarak yeniledi. Limanın kurumsal kimliğinin de yenilendiğini söyleyen SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, terminalin operasyonel yapısını koruyacağını ve bölgenin en büyük ve en derin limanı olarak müşterilerine yenilikçi bir anlayışla hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petlim Konteyner Terminali kurumsal kimliğini yeniledi. Aralık 2018’de işletmesi, SOCAR Türkiye tarafından APM Terminals (APMT) şirketinden devralınan Petlim’in unvanı ‘SOCAR Terminal’ olarak yenilendi. İsminin yanı sıra kurumsal kimliğini de yenileyerek değişim sürecine giren SOCAR Terminal, faaliyete başladığı süreçteki liman yönetim sistemi ve operasyonel yapısını korurken, SOCAR’ın Türkiye’deki entegrasyon vizyonu ve hedefleri doğrultusunda faaliyetlerine devam edecek.

SOCAR Terminal’in yenilenen adı ve kurumsal kimliğiyle Ege Bölgesi’nin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini söyleyen SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, bu dönüşümle SOCAR’ın Türkiye için katma değer yaratma vizyonunu yansıtmak istediklerini belirterek, “SOCAR olarak Türkiye’yi ekonomik anlamda güçlendirecek, cari açığı azaltmaya yardımcı olacak stratejik yatırımlarımızla kalıcı değerler yaratmayı hedefliyoruz. SOCAR Terminal de, Ege Bölgesi’nde yeni nesil gemilere hizmet verebilen ilk ve tek liman olarak, hem İzmir Aliağa için hem bölge için hem de Türkiye için değer yaratmaya devam ediyor. SOCAR Terminal’in işletmesini üstlenen APM Terminals’e (APMT) ait şirketi satın alarak, terminalin işletmesini de Aralık 2018 itibarıyla SOCAR Türkiye üstlendi. Bu süreçle birlikte, SOCAR’ın entegrasyon vizyonunu en iyi şekilde yansıtabilmek amacıyla limanın unvanını ve logosunu yeniledik. Çok kısa bir süre içinde terminalde bulunan tüm logoları SOCAR Terminal olarak değiştireceğiz” diye konuştu.

Ege Bölgesi'nin En Büyük Limanı



Tamamı Türk mühendis ve müteahhitleri tarafından inşa edilerek Eylül 2017’de faaliyetine başlayan SOCAR Terminal, Ege Bölgesi’nde 18.000 TEU kapasiteli yeni nesil gemilere hizmet verebilen ilk ve tek liman unvanına sahip. 700 metrelik tek parça rıhtım yapısı ve 16 metrelik minimum su derinliği ile Ege Bölgesi’nin en büyük limanı konumunda olan SOCAR Terminal, müşterilerine ve gemi işletmecilerine getirdiği yenilikler, güçlü altyapısı ve değerler bütünü ile Ege Bölgesi ve Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor.



Vira Haber

