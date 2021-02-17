Sakarya Denizcilik ve Yat Sektörü İçin Çok Uygun

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Akkaş, Türkiye’nin 2020 yılı ihracat verileri üzerinden gemi ve yat sektöründeki yükseliş ile Sakarya’nın bu noktadaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2020 yılında ihracat kalemlerindeki en yüksek artışın yüzde 31,9 ile gemi ve yat sektöründe yaşandığını belirten Akkaş, sektörün yatlar, tekneler, botlar, gemi yan sanayi, römorkörler, tankerler, feribotlar ve diğer deniz araçlarından oluştuğunu söyledi.

“DENİZCİ KENT OLMA YOLUNDAYIZ”

İstanbul’un gemi ve yat sektörünün lokomotifi olduğu bilgisini paylaşan Akkaş, “Yalova, İzmir ve Bursa ise İstanbul’un ardından sektördeki ihracatın önemli kısmını gerçekleştiren diğer şehirler olarak ön plana çıkıyor. Ülke genelinde yayılma potansiyeline sahip olan bu sektörde Aydın’dan Şırnak’a kadar birçok il tarafından da ihracat yapılıyor. Sakarya’nın konumunu, lojistik avantajlarını ve insan kaynağını göz önüne aldığımızda önümüzdeki yıllarda sektöre çok daha fazla katkı sağlayacak bir potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şehrimiz Karasu Limanı’ndaki seferlerin arttırılmasıyla daha aktif bir denizci kent haline geldi. Sahip olduğu bölgesel avantajlarla ise gemi ve yat sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara en uygun şehirlerden birisi konumunda bulunuyor” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Salgının küçük tekne taleplerinde artışa neden olduğunu vurgulayan Akkaş, “Küçük tekne imalatında farklı malzeme kullanımı ve kullanıcı dostu tasarım yaklaşımları dünya ölçeğindeki pazarda karşılık buluyor. Endüstrinin farklı kollarının faaliyet gösterdiği Sakarya’da bu anlamdaki imalatın yapılmasında herhangi bir engel yok. Bunun gerçekleşmesi özellikle ihracatta şehrimize büyük katkı sağlayacaktır. Gemi ve yat sektörü içerisinde çok çeşitli faaliyet alanlarını bulunduruyor. Tüm sektörlerde olduğu gibi denizcilikte de üniversite-sanayi iş birliğinin arttırılması için SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda gemi ve yat sektöründe faaliyet gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyi planlayan girişimciler ile ortak bir platform oluşturarak hem Sakarya’nın denizci kent özelliğini ortaya çıkarmak hem de ekonomik açıdan bir katma değer oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber