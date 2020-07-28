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Salda Gölü'nün Güvenliği Bisikletli Martı Timi Sağlayacak

Salda Gölü'nün Güvenliği Bisikletli Martı Timi Sağlayacak

Türkiye’nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü’nün güvenliğini ‘Bisikletli Martı Timi’ sağlayacak.

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Pandemiyle başlayan karantina sürecinde kapalı olan ve yeni normalle birlikte tekrardan açılan Salda Gölü’nün güvenliğini ‘Bisikletli Martı Timi’ sağlayacak.

6 kişiden oluşan bisikletli polis timi, bölgedeki asayişi sağlamakla birlikte vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyarıyor.

Martı Timi, eylül sonuna kadar bölgede görev yapacak.

Vira Haber

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