Salda Gölü'nün Güvenliği Bisikletli Martı Timi Sağlayacak
Türkiye’nin Maldivleri olarak nitelendirilen Salda Gölü’nün güvenliğini ‘Bisikletli Martı Timi’ sağlayacak.
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Pandemiyle başlayan karantina sürecinde kapalı olan ve yeni normalle birlikte tekrardan açılan Salda Gölü’nün güvenliğini ‘Bisikletli Martı Timi’ sağlayacak.
6 kişiden oluşan bisikletli polis timi, bölgedeki asayişi sağlamakla birlikte vatandaşları sosyal mesafe konusunda da uyarıyor.
Martı Timi, eylül sonuna kadar bölgede görev yapacak.
Vira Haber
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Etiketler : Salda Gölü, Göl, Martı
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