Yazın gelmesiyle birlikte yüzme faaliyetlerinin artması ve beraberinde gelen boğulma tehlikesine karşın AFAD ‘güvenli yüzme rehberi’ yayımladı.

AFAD tarafından hazırlanan rehberde, güvenli yüzme için dikkat edilmesi gereken hususları madde madde anlatıldı.

İşte rehberde yer alan maddelerden bazıları:

SULAMA KANALLARI YÜZME İÇİN UYGUN ALANLAR DEĞİL

- Göllerin, göletlerin ve barajların izin verilen kısımlarını tercih edin, izin verilmeyen yerlerde suya kesinlikle girmeyin. Akarsularda akıntı az gibi görünse de buralarda yüzmenin tehlikeli sonuçları olabilir. Sulama kanalları yüzmek için uygun alanlar değildir ve ölümcül sonuçları olabilir.

TOK KARNINA SUYA GİRMEYİN

- Tok karnına suya girilmemeli, ani bir şekilde suya atlanmamalı, derinliği hakkında fikir sahibi olunmayan suya balıklama atlanmamalı, suya girmeden önce ısınma egzersizleri yapılmalı ve su içinde tehlikeli şakalar yapmaktan kaçınılmalı.

SİNSİ DERİNLİKLERE DİKKAT

- Deniz dip yapısının kum tepeciği-yarık-kum tepeciği şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya hareket eden oldukça kuvvetli akıntılara dikkat edilmeli.

ÇEKEN AKINTILARA DİKKAT

Rüzgarlı, fırtınalı ve dalgalı havalarda görülen çeken akıntının gücü, dalga yüksekliği ile artıyor.

Çeken akıntı, bilinenin aksine yüzenleri dibe çekmiyor, akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor.

Vira Haber