Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yük Elleçleme Verilerini Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de Temmuz ayında limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yıla göre artarak 41 milyon ton olduğunu açıkladı.

2020'de YÜZDE 2,6 ARTTI

Açıklamanın devamında 2020 Ocak-Temmuz döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artarak 284 milyon 174 bin 781 tona çıktığını açıkladı.



Açıklamada ihracat amaçlı yükleme miktarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 11 milyon 625 bin 844 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarının ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 18 milyon 622 bin 264 ton olarak gerçekleştiği belirtildi.

İHRACATTA İLK SIRADA İSPANYA YER ALIYOR

"Denizyolu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye, 2020 yılı Temmuz ayında ihracatta en fazla yük elleçlemesini İspanya'ya yaptı. Temmuz ayında İspanya'ya 1 milyon 85 bin 130 ton yük elleçlemesi gerçekleştirdi. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. 2020 yılı Temmuz ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 3 milyon 698 bin 28 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda oldu. Ayrıca dış ticarete konu olan yüklerin yüzde 8,6'sı Türk bayraklı gemiler ile taşındı."