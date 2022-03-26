Salih Bostancı, TMMOB GMO Yeni Dönemine Aday Olmayacak

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 47. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bostancı, yeni dönemde aday olmayacağını belirterek bir veda mesajı yayınladı.

Bostancı, mesajında şunları paylaştı:

“Gittiğin yola inandıysan, attığın adımdan korkma...

Bende böyle başladım hayata...

Deniz görmedim doğduğum şehirde, ama kocaman adımlarla ilerledim hayatta, genç bir mühendis oldum, genç bir yönetici oldum, hiç ama hiç yorulmadım, inandım ve devam ettim.

Evet… GMO Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulu üyesi ve birçok görev aldığım kurumum, Oda’mın, Oda’mızın yönetiminin 3 dönemini de doldurarak büyük bir gururla bırakıyorum.

Güzel işlere imzalar attık birlikte, kah kavga ettik, kah eğlencelerde birlikte halaylar çektik.

Geldiğimiz nokta tek yürek tek düşünce oldu.

GMO büyümeli, daha da büyümeli ortak seste birleşmeli dedik.

Ve yaptık.

Meşale yanıyor yanmaya devam edecek…

Başta beraber çalıştığım yol arkadaşlarıma, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan üyelerimize, odamızın fedakâr çalışanlarına ve denizcilik sektörünün kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederim.

Yeni seçilecek yönetim kurulunu şimdiden kutlar, tüm bilgi ve tecrübem ile desteğimin her zaman kayıtsız şartsız olacağını bildirmek isterim.

Odamızın başarılarının daim olmasını, mesleğimiz ve sektörümüz için hayırlı olmasını dilerim.”