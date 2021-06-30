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Salih Zeki Çakır KOSDER'e Ziyaret Gerçekleştirdi

Salih Zeki Çakır KOSDER'e Ziyaret Gerçekleştirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Kurucu Başkanı Salih Zeki Çakır KOSDER'i ziyaret etti.

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KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik'in hazır bulunduğu ziyarette; denizcilik sektörünün sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Vira Haber

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