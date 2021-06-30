Salih Zeki Çakır KOSDER'e Ziyaret Gerçekleştirdi
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER) Kurucu Başkanı Salih Zeki Çakır KOSDER'i ziyaret etti.
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KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik'in hazır bulunduğu ziyarette; denizcilik sektörünün sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Vira Haber
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