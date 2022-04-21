Şangay'daki Kapanma Küresel Tedarik Zincirini Etkileyebilir

Çin’in en büyük şehirlerinden Şangay'da ‘sıfır koronavirüs vakası’ politikası büyük bir krize dönüştü. Dünya pandemi önlemlerine som vermişken, 25 milyonluk şehir yaklaşık 1 aydır karantinada.

23 BİN VAKA AMA SEMPTOMSUZ

Ülke genelinde 23 bin 460 yeni vaka daha tespit edilmişti. Vakaların büyük çoğunluğu Şanghay’da kaydedilse de bu vakaların büyük kısmı süreci semptomsuz geçiriyor.

Buna rağmen Çin yönetimi kentte 28 Mart'tan bu yana sıkı yönetim ilan etmiş durumda. Neredeyse bir aydır gıdaya erişimin bile büyük bir sıkıntıya dönüştüğü kentte insanlar yemek ve suyu sipariş etmek, hükümetin sebze, et ve yumurta bırakmasını beklemek zorunda.

Evlerine kapatılan halkın camlardan bağırarak isyan ettiği görüntüler dünyayı şaşkınlığa sürüklemişti.

ŞANGAY'DAKİ KAPANMA KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNİ ETKİLEYEBİLİR

Şangay, Çin'in finans başkenti olarak biliniyor. Dünyadaki birçok ülkeden daha büyük ekonomiye sahip olan Şangay, ülkenin ana nakliyat ve imalat merkezlerinden biri.

Bloomberg nakliye verilerine göre, Şanghay’da bekleyen 222 dökme yük gemisi bir önceki aya göre %15 daha yüksekti. Ningbo-Zhoushan’da geçen aya göre %1 artışla 134 taşıyıcı bulunurken, daha kuzeyde, Rizhao, Dongjiakou ve Qingdao birleşik limanları %33 artışla 121 gemiye ulaştı.

Şanghay’daki liman işçileri sıkıntısı, gemilerin yükleri boşaltması için gereken belgelerin teslimatını yavaşlatıyor. Bu arada, bakır ve demir cevheri gibi metalleri taşıyan gemiler, kamyonların limandan işleme tesislerine mal gönderememesi nedeniyle açıkta mahsur kaldılar.

YÜZLERCE GEMİ ŞANGAY LİMANI'NDA BEKLİYOR

Dünyanın en büyük konteyner limanına ev sahipliği yapan şehirdeki tam kapanmanın neden olacağı olumsuz ekonomik etkilerse kaygı uyandırıyor. Bu politikanın Çin'e ve genel olarak küresel tedarik zincirine ağır maliyetler getirebileceği ifade ediliyor.

Şanghay'daki limandan gelen görüntüler çarpıcı. Yüzlerce yük gemisinin Şanghay açıklarında demirlendiği görülüyor. Gemilerin bekleyişinin arz-talep dengesini bozacağı ve bunun güçlü enflasyonist baskıları daha da derinleştireceği ifade ediliyor.