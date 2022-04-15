Sanmar Denizcilik, Türkiye Kürek Federasyonu İle Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

1957 yılında kurulan Türkiye Kürek Federasyonu (TKF), geçtiğimiz yıllarda Türkiye adına oldukça önemli başarılar elde etti. Rio 2016 ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan millilerimiz, bu güne kadarki en başarılı U23 sporcularıyla 11 A-Final (madalya kazananlarını belirleyen yarış) yarışına katıldı. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında 8 madalya kazanan Kürek Milli Takımı; Dünya Şampiyonasında birincilik ve üçüncülük madalyaları, Avrupa Şampiyonasında da ikincilik madalyası kazandı.

Türk kürek sporcularının başarısı, Türkiye Kürek Federasyonu’un yetenekli gençleri tespit etmek ve geliştirmek için oluşturduğu güçlü ve destekleyici altyapı ile kürek sporunun 19. yüzyıla uzanan köklü tarihine ve birikimine dayanmaktadır. Federasyonun Milli Takım Antrenörleri; ülke genelinde ziyaret ettikleri okullarda geleceğin potansiyel dünya şampiyonlarını, belirledikleri ölçütlere göre seçmelere tabi tutarak, bu seçmelerde başarılı olan sporcuları en yakın kürek kulüplerine yönlendirmektedir.

Federasyonun girişimleri arasında yeni yetenekler keşfetmek ve spora kazandırmak için Uluslararası Kürek Federasyonu yönergelerini takip etmek gibi ilerici yaklaşımları da bulunmaktadır. TKF aynı zamanda bu girişimlerini kuvvetlendirmek için Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ile yakın işbirliği içerisindedir.

Sanmar Denizcilik CFO’su Dr. Kerim Kazgan: “Türkiye Kürek Federasyonu’na sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz, bu sayede kararlılıkları ve başarıya ulaşmak adına harcadıkları üstün eforla yalnızca bireysel kazançlarına değil, kürek sporunun başarısı ve gelişimine bütün olarak katkıda bulunan sporcularımıza da destek oluyoruz. Sanmar gibi Türkiye Kürek Federasyonu da devam etmekte olan bir başarı hikayesi… Sponsorluğumuz umarız federasyonun başarıları ve çok daha fazlası için sahip oldukları potansiyel karşısında, hissettiğimiz gururun bir yansıması olur. Sanmar Denizcilik olarak ülkemizde ve uluslararası arenada muhtelif başarılara imza atmış genç nesil sporcularımızı desteklemek bizler için mutluluk verici” dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Öztürk: “Federasyonumuzun şimdiye kadarki ilk sponsorluk anlaşmasını, ulusumuzun genç jenerasyonlarına büyük önem veren bir firmayla imzalamış olmaktan büyük kıvanç ve gurur duyuyoruz. Türk sporuna sağladıkları bu önemli desteği uluslararası arenalardaki madalyalarla taçlandıracağız. Sanmar’ın gelişmekte olan kürek sporu adına yaptığı ve diğer spor branşlarına da örnek olacak bu katkı, spor tarihinde kalıcı bir iz bırakacak.” dedi.

TKF ile yapılan bu sponsorluk anlaşması, Sanmar’ın ilk uzun süreli sponsorluk anlaşması olacak. Türk kürek sporcuları ve kulüpler için yakın zamanda yapılacak en önemli yarışlar 15-17 Nisan’da Sapanca’da gerçekleşecek olan “Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası” ve bunu takip eden 26-28 Ağustos tarihlerinde “Sanmar Denizcilik Türkiye Gençler Şampiyonası” olacak.

Uluslararası platformlarda ise her yıl tekrarlanan ve 2024 Paris Olimpiyatları’nın katılımcılarını belirleyecek olan Dünya Kupası yarışları ve Avrupa Şampiyonası da bu yaz gerçekleştirilecek.

