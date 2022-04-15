İTÜ Denizcilik Fakültesi Bülteninin İlk Sayısı Çıktı
İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından üç ayda bir yayımlanacak olan bültenin ilk sayısı İTÜ DF web sitesinde yayımlandı.
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İTÜ Denizcilik Fakültesi tarafından üç ayda bir yayımlanacak olan bültenin ilk sayısı İTÜ DF web sitesinde yayımlandı.
Fakülte öğrencileri, mezunları ve sektördeki paydaşlara bilgilerin ilk elden aktarıldığı bültende, Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen kurumsal ve akademik gelişmeler, sosyal faaliyet ve çalışmalar yer alıyor.
Bültenin, Ocak-Şubat-Mart 2022 tarihlerini kapsayan birinci sayısına ulaşabilmek için buradan ulaşabilirsiniz
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Etiketler : itü, denizclik fakültesi, bülten
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