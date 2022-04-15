TCG Anadolu Yıl Sonu Teslim Edilecek

Sedef Tersanesi tarafından inşa edilen, Türk Deniz Kuvvetleri'nin sahip olacağı en değerli ve en büyük gemi olan TCG Anadolu havuzlu çıkarma gemisinin teslimi giderek yaklaşıyor.

İlk deneme seyrini 2022'nin ilk çeyreğinde yapan şirket, projenin teslimini ise 2022 sonuna doğru gerçekleştirmeyi hedefliyor.

232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak TCG Anadolu 12 derecelik eğimi ile savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların da kullanımında kolaylık sağlayacak.