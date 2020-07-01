Sanmar İlklerinden Yenisi İzmit Körfezi'ndeki Operasyonu Güçlendiriyor!

11 Ocak 2020 tarihinde Sanmar Altınova Tersanesi’ndeki devreye alma töreninin ardından, 25 Şubat 2020’de Sanmar İzmit Körfezi Filosu’na katılan römorkör, filodaki dizel mekanik kardeşleri ile birlikte etkileyici bir performans sergiliyor..

Devreye alma töreninde konuşan Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün "Yenilik, çevre duyarlılığı, kalite, form, fonksiyonellik, estetik ve sanat. Tüm bu özellikleri bünyesinde toplayan bu yeni römorkör Sanmar’ı çok iyi bir şekilde tanımlıyor. Bu teknenin Türkiye limanlarında sunduğumuz hizmetin kalitesini ve verimliliğini daha da geliştirmek üzere filomuza katılmasından büyük gurur duyuyoruz." ifadelerinde bulundu.

CATERPILLAR AVD sisteminin en temel avantajı, sürekli değişken devir özelliği ile pervane devrini 0 devire kadar değiştirebilmesidir. Ayrıca pervanenin makineye direk bağlanmış hali çok daha hızlı bir şekilde pervane devrini arttırabilir ve bu da makinenin yüksek yakıt tüketimi ile pervane talebini karşılamak yerine, makinenin optimum verimde çalışmasını sağlayarak önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlar. Bu özelliği ile 0 denizmili çekme şartına göre dizayn edilmiş sabit hatveli bir pervane ile sistemin bu yönü tıpkı kontrol edilebilir hatveli sistemlerde olduğu gibi makineden tam yükün alınabilmesini mümkün kılmaktadır.

Caterpillar Marine Ürün Tanımlama Mühendisi Nathan Kelly’nin deyişiyle "Bu sistem pervane hızını makine hızından bağımsızlaştırarak, optimum verim ve %15-20 oranında yakıt tasarrufu sağlıyor. Esasen, değişken devirli dizel elektrik pervane sisteminin tüm getirilerini çok daha düşük bir maliyet ile sunuyor."

Bu sistemin diğer artıları ise geliştirilmiş tepkime ve ivmelenme özellikleri ve önemli ölçüde azaltılan işletme saatleri sayesinde düşen bakım maliyetleridir.

Bu sistem ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise normalde bu çekme gücüne sahip bir römorkörde kullanılması gereken makinenin daha küçük seçilebilmesidir (16 silindir makine yerine 12 silindirli makine kullanmak). Azami çeki gücüne ulaşabilmek için gerekli ek güç, bir yandan yangın pompasını da besleyen C32 makinasından sağlanmaktadır.

Tekne, Sanmar’ın yüksek standartları ile 6 kişilik mürettebata uygun bir biçimde donatılmıştır. Ana güvertede mutfak, salon, 2 mürettebat kamarası ve ortak tuvalet bulunmaktadır. Alt güvertede ise 2 adet çift yataklı kamara, 1 çamaşırhane, 1 kiler ve 1 tuvalet yerleştirilmiştir. Köprü üstü baş usturmaça ve borda usturmaçaları da dahil olağanüstü görüş açısına sahiptir. Makine dairesinde ses yalıtımlı küçük bir kontrol odası bulunmaktadır.

BOGACAY XXXVIII’in deneme seyirlerinde 70,35ton çekme gücü ve 13,3 serbest hız değeri kaydedilmiştir.

Türünün ilk örneği olan bu tekne aynı lokasyonda benzer operasyonlardaki dizel mekanik versiyonları ile karşılaştırıldığında, öngörülen düşük planlı bakım maliyetleri ve yakıt tüketimi neticesinde operasyonel giderlerdeki tasarrufa yönelik kayda değer veri sağlayacaktır. Elde edilen veri Sanmar ve projedeki paydaşları tarafından sadece bu teknolojinin pazarlanması için değil, aynı zamanda teknolojinin zaman içerisinde daha geniş çekme gücü aralığında ölçeklendirilmesine katkıda bulunması için kullanılabilecek. Bu süre zarfında, Sanmar, yeni basın bültenleri ile süreç hakkında bilgi verecek ve dünyanın her yerinden gelen birçok potansiyel müşteriye AVD römorkörünün yeni örneklerini inşa etmek için sabırsızlanıyor olacak.

Vira Haber