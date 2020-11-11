Sanmar’dan Brunsbüttel Limanı’na Yeni Römorkör

Alman römorkör operatörü Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahr, Brunsbüttel Limanı’ndaki faaliyetleri için bir kez daha Sanmar’ı seçti. Sönke adı verilen Deliçay VII serisi römorkörün, geçtiğimiz günlerde Brunsbüttel Limanı’nda göreve başladığı öğrenildi.

Elbe Nehri, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Kiel’in kesişme noktasında faaliyet gösteren Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt, filosuna Sanmar’dan satın aldığı 5’inci römorkörle güç kattı.

Altınova Tersanesi’nde inşa edilen Robert Allan tasarımı Deliçay VII serisi römorköre Sönke adı verildi. Sönke geçtiğimiz günlerde Brunsbüttel Limanı’nda işbaşı yaptı.

BİZİ GELECEĞE HAZIRLAYACAK

Hans Schramm & Sohn Schleppschifffahrt’ın Genel Müdürü Hans Helmut Schramm, “Genişleyen filomuzun en yeni aile üyesi Sönke’yi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu satın alma, bizi gelecekteki gelişmelere hazırlayacak ve müşterilerimizin taleplerini karşılamamızı sağlayacak“ dedi.

ÖNCELİĞİMİZ UZUN VADELİ İLİŞKİ

Sanmar Tersaneleri Ticari Direktörü Rüçhan Çivgin ise, “Sanmar’da en önemli öncelik müşterilerle uzun vadeli bir ilişki kurmaktır. Müşterilerimizin operasyonel ihtiyaçlarını anlamak, başarılı bir ortaklığın anahtarıdır. Bu nedenle şartname, tasarım ve yapım aşamalarında onlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Bu yaklaşım, 40 yılı aşkın süredir oluşturduğumuz dünya lideri teknolojimizi ve uzmanlığımızı tam anlamıyla kullanmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Vira Haber