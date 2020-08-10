Saros Körfezi'nden 50 Kilo Çöp Çıktı

İpragaz çalışanları, Saros Körfezi’nde deniz temizliği yaptı. Körfezin İbrice Limanı’nda dalış yapan gönüllü ekip, denizden metal ve plastiklerden oluşan yaklaşık 50 kilogram çöp çıkarttı.

BM’nin 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden ilhamla kendi Sürdürülebilirlik Gündemini oluşturan İpragaz, hayata geçirdiği inovatif, çevreci, yenilikçi ürün ve projelerle sektöre öncülük etmeye devam ediyor. 59 yıllık köklü geçmişinin yanı sıra güçlü alt yapısı, ileri teknolojisi, uzman personeli ve binlerce bayisi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki enerji ihtiyacını karşılayan İpragaz, tüm faaliyetlerini ise, sürdürülebilir bir çevre hedefiyle yürütüyor.

Çevreci proje ve çalışmaları birçok ödül aldı

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğu çalışan İpragaz, hayata geçirdiği ‘Çalışma Çemberleri’ ile de binlerce çalışanını bu konuda eğitti, eğitmeye de devam ediyor. İpragaz, bu alandaki proje ve çalışmaları ile de bugüne kadar ‘Çevre Beratı’ ile ödüllendirilen ilk kuruluş olmasının yanı sıra 2 kez Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü ve 2 kez de dinamik ve yenilikçi markası GO ile ‘5 Yıldızlı Mükemmellikte Yetkinlik’ sertifikası olmak üzere pek çok ödül aldı.

Denizin dibinden 50 kilogramlık çöp çıkartıldı

Sahip oldukları çevre anlayışı ile dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam eden İpragaz çalışanları, bu kez de örnek bir çevre çalışması gerçekleştirdi. İpragaz’ın çalışanlarından oluşan gönüllü ekip, Türkiye’nin en güzel körfezlerinden biri olarak, kabul edilen Saros Körfezi’nde denizi temizledi.

Saroz Körfezi’nin İbrice Limanı mevkiinde dalış yapan İpragaz ekibi, denizden metal ve plastiklerden oluşan yaklaşık 50 kilogram çöp çıkarttı. Dalış sırasında deniz dibinde Türk Bayrağı ile birlikte İpragaz yazılı pankartları açan ekibin, çevreci çalışması bölgede tatil yapan vatandaşlardan ve çevre sakinlerinden de destek gördü.

Vira Haber