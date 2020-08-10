Beyrut Limanı'nda Mahsur Kalan Ceyda Selvi Patlamadan Kıl Payı Kurtuldu

Kariyerini gemi kaptanı olarak sürdürmek isteyen üniversite öğrencisi Ceyda Selvi, staj yaptığı geminin borçları sebebiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda alıkonulunca aylarca mahsur kaldığı gemiden Dışişleri Bakanlığı'nın girişimiyle kurtarılıp, başka bir gemiye alındı.

Patlamadan 4 gün önce yeni gemiyle limandan ayrılarak patlamanın etkisinden kıl payı kurtulan Selvi, "Yeni işe başladığım gemiyle oradan ayrıldık ve Kıbrıs açıklarında yolda duyduk patlamayı. Benim içinde bulunduğum gemi de orada bulunuyor hala. Patlamanın olduğu noktaya 1,5 ya da 2 kilometre uzaklıktaydık. Gemiye de parçalar isabet etmiş ve öğrendiğim kadarı ile hasar oluşmuş" dedi.

Selvi'nin staj yaptığı gemi yük boşaltmak için Beyrut Limanı'na gittiğinde 12 Mayıs 2020 günü, borçlarından dolayı bağlandı ve 13 mürettebatın gemiden ayrılmasına izin verilmedi.

Gemide aylarca mahsur kalan Ceyda Selvi, kendisinin kurtarılması için Türkiye'deki yakınlarına yetkililere haber vermesini söyledi.

Araya giren Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Başkanı Erkan Dereli ile Genel Müdürü Savaş Ercan konuyu Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Lübnanlı yetkililerle görüşme yaptı.

Bilgi verilen Medlog şirketi devreye girerek, Ceyda Selvi’nin stajına Beyrut Limanı'nda bulunan konteyner gemisinde sürdüreceği bildirildi.

Selvi, mahsur kaldığı gemiden ayrılarak yeni staj yapacağı gemiye geçti. Selvi'nin yeni gemisi 6 Ağustos'ta meydana gelen büyük patlamadan 4 gün önce Beyrut Limanı'ndan ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.