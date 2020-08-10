DFDS’nin, KAGİDER ile birlikte başlattığı “Kadın için Taşıyoruz” projesi ekrana taşındı. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan ”Kadın Girişimcilerin Rotası” programının bu haftaki konukları, META Mühendislik Genel Müdürü Melek Yıldız ile HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melisa Hüner’di. Her iki kadın yönetici de sektöre ve projeye ilişkin görüşlerini paylaştı.

DENİZCİLİK ve lojistik sektörünün lider şirketlerinden DFDS’nin KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) ile birlikte iş kadınlarına yönelik “Kadın için Taşıyoruz” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ekrana taşındı. Bloomberg HT kanalında yayınlanan ve Özlem Dalga’nın sunduğu “Kadın Girişimcilerin Rotası” programının bu haftaki konukları, META Mühendislik Genel Müdürü Melek Yıldız ile HNR Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melisa Hüner’di.

KOBİ’ler için nakit akışı hayati

Melek Yıldız, DFDS & KAGİDER iş birliğinde yapılan projenin kadın girişimcilere birçok yönden fayda sağladığına işaret ederek, “Kadın İçin Taşıyoruz projesi kadınların ihracatına destek oluyor ve onları ihracata teşvik ediyor. Proje aynı zamanda Türkiye’nin ihracatına da katkı sağlıyor” dedi. Çevre teknolojileri üzerine çalıştıklarını ve 24 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yıldız şunları söyledi: “Pandemi döneminde en önemli nokta nakit akışını ve çalışanların mevcut durumunu korumak oldu. Evden çalışmaya geçtikten sonra KAGİDER’le video konferans toplantıları gerçekleştirdik. KOBİ’lerde nakit akışı çok hassas, nakit akışı durursa ayakta kalmamız mümkün olmaz. KAGİDER’le yaptığımız toplantılar bu anlamda çok yol gösterici oldu.”

Sürücülerimizi kahraman olarak görüyoruz

Melisa Hüner de “Erkek işi” algısını yıkabilmek için kadın sürücü programını başlattıklarını ifade ederek, “Filomuzda hali hazırda 1 kadın şoförümüz var; uzun vadede hedefimiz %50 kadın sürücü oranına ulaşmak. Pandemi süresince yurtiçi ve yurtdışı tüm ofislerimizde tek ses olmaya çalıştık. Şoförlerimizi bu süreçte kahramanlarımız olarak görüyoruz” diye konuştu.

Programa ilham veren “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi kapsamında 50 kadın girişimciye, girişimci başına iki adet konteyner ile 1 yıl süreyle ücretsiz taşımacılık desteği sunuluyor. Başvurular 15 Ağustos’a kadar devam edecek. “Kadın Girişimcilerin Rotası” programı her cumartesi, 12:00-12:30 saatleri arasında Bloomberg HT ekranlarında olacak.

DFDS Hakkında

DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 8.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

KAGİDER Hakkında:

KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen ve 350’nin üzerinde üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadın istihdamını ekonomik güçlenmeyi de sağlayacağı için destekler. Kadının sadece ekonomik olarak değil, politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.

Bilgi için:

Cenk Erdem - Hill + Knowlton Strategies

cenk.erdem@hkstrategies.com / 0533 5692365