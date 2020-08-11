Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını fotoğraf kareleriyle duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetini yürüten Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri'nce refakat ve koruma sağlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Oruç Reis ile ilgili fotoğraf kareleriyle açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını fotoğraflarla gösterdi.

Vira Haber