Yaf Diesel ile Linter LLC arasında 40 Gemilik Bwts Anlaşması

Yaf Diesel ile Linter LLC arasında 40 gemilik bir bwts anlaşması imzalandı.

Linter LLC yaptığı açıklamada, Yaf Diesel ile Linter LLC filosunun tüm gemileri için ekipman ve yedek parça ikmali konusunda işbirliği içinde olduğunu duyurdu.

Linter LLC, açıklamanın devamında tüm gemileri için Ballast Water Management Sistemi seçiminde Yaf Diesel'i tercih ettiklerini belirtti. Açıklamanın devamında ise BSKY filtresiz Ballast Water Management Sistemi'nin kalitesinden, montaj ve kullanım kolaylığından bahsederek, Yaf Diesel'in servis hizmetinden ve sistemin fiyatından memnun olunduğu dile getirildi



Linter LLC açıklamasında, filtresiz sistem tercih etme sebebi olarak, filolarında bulunan nehir tipi gemiler için yapılan araştırmalar sonucunda en kullanışlı sistem olduğuna karar verdiğini ifade etti.

HİZMETTEN MEMNUN KALDIK, TEREDDÜT ETMEDEN İMZA ATTIK



Linter LLC, BSKY filtresiz Ballast Water Management Sistemi'ni kurulum yaptıkları gemilerinde çalıştırmaya başladıktan sonra filonun diğer gemileri için de tereddüt etmeden Yaf Diesel ile BSKY BWMS satış ve kurulum sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

Vira Haber