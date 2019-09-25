Saudi Aramco'nun onarımı aylar sürecek

Suudi Arabistan yönetimi, daha önce Saudi Aramco tesislerinin onarımı için 10 haftaya ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

Ancak Wall Street Journal'ın Suudi yetkililere ve yüklenici firmalara dayandırdığı haberine göre Saudi Aramco tesislerinin tamamen onarılması için aylarca sürecek çalışmalar yapılması gerekiyor.

Suudi Arabistan'daki umutsuzluğu gözler önüne seren haberde, Suudi yetkililerin kamuoyuna yönelik açıklamalarda iyimser bir tablo çizdiği, onarıma ilişkin özel görüşmelerde ise karamsar olduğu ifade edildi.

'DURUM TOZ PEMBE DEĞİL'

Suudi yetkililer, onarım çalışmaları için yüzlerce milyar dolar harcama yapılmasını öngörüyor.

Bir Suudi hükümet yetkilisi, "Hâlâ daha çaresiz bir şekilde birtakım parçaları aramayı sürdürüyoruz. Durum, düşündüğünüz gibi toz pembe değil" dedi.

SAUDI ARAMCO TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıların ardından Ortadoğu’daki gerilim tırmandı.

14 Eylül günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez ‘savaş nedeni’ sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Son olarak ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Suudi Arabistan ve BAE’ye ilave hava savunma desteği ve yüzlerce asker gönderileceğini açıklamıştı.

Vira Haber