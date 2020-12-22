Savunma Sektörünün Büyük Üreticilerinden Ermox, Victor ile Üretim Kapasitesini %75 Artırdı

GNC Makina ile çalışmaya başladıktan sonra iş verimliliğini artıran Konya’da üretim gerçekleştiren Ermox, GNC makinanın Victor VC-P106 modeli sayesinde, günlük 200 parçalık üretimini 350 parçaya çıkardı. Ermox, böylece verimliliğini yüzde 75 oranında artırmış oldu.

Üretim çalışmalarına 500 metrekare kapalı alanda başlayan Ermox, GNC Makina’nın Victor VC-P106 modeli ile kısa sürede büyüyerek üretimini 3000 metrekarelik alana taşıdı. Doğru kararlarla hedefine doğru hızla yol alan Ermox, Victor VC-P106 sayesinde günlük kazancını yaklaşık olarak ikiye katladı.

AZ ZAMANDA ÇOK İŞ

GNC Makina’nın Victor VC-P106 modeline yaptığı yatırımı iki yılda çıkaran Ermox, GNC’den 10 makine daha satın aldı. Üretim kapasitesini %75’e artıran Ermox yetkilileri seçimleriyle ne kadar doğru karar verdiklerini dile getirerek, “GNC Makinaları sorunsuz çalışıyor, zamandan tasarruf ediyoruz, üretim kapasitemiz artıyor, kaliteli üretim yapıyoruz ve tabi ki kazanıyoruz’’ dedi.

GNC Makina’nın uzman servis ekibinin hızlı çözüm üretmesinden de memnuniyet duyduklarını ifade eden firma yetkilisi, büyümeye devam edeceklerini, bu yüzden de GNC Makina’dan 4 makine daha almaya karar verdiklerini belirtti. Bundan sonraki yatırımlarında tamamen GNC’yi tercih etme yönünde karar aldıklarını sözlerine ekleyen firma yetkilileri, satış ve satış sonrası hizmetler açısından GNC Makina’ya duydukları güveni dile getirdi.

Sektörün ihtiyaçlarını doğru tespit ederek çözüm üreten GNC Makina, Konya merkezli Ermox firmasına sağladıklarıyla üretim sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başardı

Vira Haber