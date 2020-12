WISTA Türkiye'den Online Kış Kermesi

WISTA Türkiye (Uluslararası Deniz Ticareti İle İştigal Eden Kadınlar Derneği), Denizcilik Fakültesinde okuyan kız öğrenciler için online bir kış kermesi düzenledi. Kermesin ardından derneğin olağan toplantısı yine çevrimiçi ortamda gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID -19 salgını ile hayatımızdaki pek çok alışkanlık değiştirdi. Dijitale yatkınlığın arttığı bu yıl, WISTA Türkiye olarak yardımlaşma ve sosyal dayanışma adına her yıl düzenlediğimiz geleneksel kış kermesimizi iptal etmek istemedik. Denizcilik fakültesinde okuyan kız öğrencilere burs kaynağı olarak düzenlediğimiz kermesimizi belki de bir ilk “Online Kermes” olarak 10.12.2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenledik.

Ürünlerini satmak isteyen pek çok katılımcı, destekleyici ve müşteriler kendi ortamlarından online satışa katılıp bu destek etkinliğimizde yer aldılar.

Katılımın yine yüksek olduğu kermesimizde hepsi birbirinden güzel ürünler satışa sunuldu. Kermesten elde edilen gelirler ise, her sene olduğu gibi denizcilik fakültesinde öğrenim görmekte olan kız çocuklarına sağlanacak burslara finansal kaynak olarak aktarıldı. Hayatın her alanında olduğu gibi denizde de cinsiyetler arası fırsat eşitliği yaratma amacımız ile kız çocuklarımızın her zaman arkasındayız.

Kış kermesimizde olduğu gibi, salgının yarattığı yeni koşullara uyum ile çevrimiçi olarak toplantımızı gerçekleştirdik. Üyelerimiz bu zorlu süreç içerisinde hem hasret giderdiler hem de gelecek dönemlerde yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

