SEA LIFE İstanbul’dan anlamlı çağrı

Dünyada ve İstanbul’daki merkezinde deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarının koruması için farkındalık çalışmaları yürüten SEA LIFE İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde tüm ziyaretçilerini, deniz kaplumbağalarının doğal yaşam alanlarının korunması konusunda daha bilinçli davranmaya davet ediyor.

Dünyanın 51 farklı noktasında 40 yılı aşkın bilgi birikimiyle hizmet veren akvaryum zinciri SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü’nde su altı canlılarının yaşam haklarını önemseyen tüm hayvan severlere çağrıda bulunuyor. Deniz kaplumbağaları ve tüm deniz canlılarını korumak için farkındalık çalışmaları yürüten ve ziyaretçilerini bu konularda bilinçlendirmeyi kendine misyon edinen SEA LIFE İstanbul, basit birkaç küçük alışkanlık ile herkesin deniz kaplumbağalarının korunmasına destek olabileceğinin altını çiziyor.

Plastik kullanımını azaltmak; yeniden kullanılabilir ürünler seçmek; kullanılan plastiklerin geri dönüşümünü sağlamak, bu ürünleri denize ya da doğaya atmamak; sürdürülebilir kaynaklardan gelen deniz ürünlerini tüketmek gibi basit alışkanlıklarla deniz kaplumbağaları ve diğer tüm deniz canlılarının korunmasına destek olmak mümkün.

SEA LIFE Trust dünyanın her yerinde doğal yaşamı korumak için mücadele ediyor

SEA LIFE’ın denizleri ve deniz canlılarını korumak amacıyla kurduğu ve dünyanın 51 farklı noktasındaki tüm merkezlerin desteğiyle çalışmalarını sürdüren derneği SEA LIFE Trust, denizlerin ve deniz canlılarının korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Derneğin yürüttüğü faaliyetler kapsamında tüm dünyada 4 bine yakın deniz canlısının yetiştirilmesi sağlandı, 200’den fazlası deniz kaplumbağası ve fok olmak üzere 300’ün üzerinde deniz canlısı kurtarıldı, kurtarılan canlılar arasında 150’den fazlası tedavi edilerek yeniden kendi doğasına geri bırakıldı.

SEA LIFE Trust sadece deniz kaplumbağaları için değil denizlerdeki tüm canlılarının yaşamı için mücadele ediyor. ‘The Shark Trust’ kampanyası ile Avrupa Birliği karasularında köpekbalıklarının derilerinin yüzülmesi ve sırt yüzgeçlerinin kesilmesinin engellenmesi için yasak getirilmesini sağlayarak deniz yaşamına olan hassasiyetiyle örnek oluyor. SEA LIFE’ın deniz kaplumbağalarını koruma ve yaşatma misyonu ile hayata geçirdiği SEA LIFE Trust merkezlerin ziyaretçilerini de bilinçlendirmek için çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Iggy yeni güvenli yuvasına kavuştu

Türkiye’nin ilk Bakanlık onaylı özel Kaplumbağa Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip SEA LIFE İstanbul son olarak, Çanakkale sahilinde başından ağır yaralı bir şekilde bulunan ve İstanbul SEA LIFE Akvaryum’un veterinerleri tarafından iki kez ameliyat edilip iyileştirilen Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası Dilek’i Çanakkale’de kendi doğasına bırakmıştı. Akvaryum zinciri 2015 yılında da ölmek üzere bulunan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan iki deniz kaplumbağasını da zorlu bir tedavi sürecinden sonra Mersin kıyılarından habitatlarına kavuşturdu.

SEA LIFE İstanbul, geçtiğimiz yıldan bu yana 2005 yılında Karayip Denizi'ndeki Cayman Adaları'nda yaralı olarak bulunan ve İtalya’daki akvaryumdan transfer edilen deniz kaplumbağası Iggy’ye de ev sahipliği yapıyor. Tedavi süresinin çok uzun sürmesi nedeniyle doğal ortamında yaşayacağı adaptasyon sorunu düşünülerek açık denizlere bırakılamayan 167 kilo ağırlığındaki Iggy, Avrupa’nın en uzun okyanus tüneline sahip SEA LIFE İstanbul’da yaşamını sürdürüyor.

Vira Haber