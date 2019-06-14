Cihan Ergenç ClassNK Komite Başkanı seçildi

Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç ClassNK Türk Komite Başkanı seçildi.12 Haziran 2019 tarihinde Çırağan Palace Otel’de yapılan ClassNK16. Türk Komitesi toplantısında Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı ve Er Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç ClassNK Türk Komite başkanı seçildi..

Ergenç bu görevi Türk Komitesinin kurucu başkanlığını da yapan Yalçın Sabancı’dan devraldı.

Görevi devralmasının anısına ClassNK Başkan ve CEO’su K.Fujiwara tarafından Ergenç’e bir şilt takdim edildi.

Vira Haber