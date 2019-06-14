İzmir Aliağa Limanı genişletiliyor!

Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Tic. A.Ş. Nemrut Körfezi’nde bulunan Aliağa Limanı’nın genişletilmesi projesi için harekete geçti.

Ege'de Sonsöz'ün haberine göre ‘Liman Tevsi Projesi’ adı altında gerçekleşecek çalışmanın maliyetinin 50 milyon dolar olduğu belirtildi. 20 Mayıs 2019 tarihindeki Merkez Bankası döviz kuruna göre yatırımın 302 milyon TL’lik bedele denk geldiği ifade edildi. Projeyle ilgili hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletildi. Son yıllarda liman gelen gemilerin boyları ve kapasiteleri ciddi bir şekilde arttığından gerekli düzenlemeleri yapmayanların yük kaybettikleri belirtildi.

ÇALIŞMANIN NEDENLERİ SIRALANDI

Dosyada projenin teknik olmayan özetinin yer aldığı bölümde tevsi çalışmasının nedenleri sıralandı. Genişleme çalışmasının yapılmasının önemine vurgu yapılan kısımda ise, ‘Aliağa bölgesinin hinterlandında bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesine yapılması planlanan değişik sektörlerin yatırım projeleri, limanların iş hacmi potansiyelini de artıracaktır. Bölge ile liman arasında direkt demiryolu altyapısının bulunması da ayrıca bir avantajdır’ ifadeleri yer aldı.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Proje kapsamında yapılması planlanan hususlara dair bilgi verildi. Buna göre; mevcut iskelenin kara tarafından ilk 260 metre olan kısmı kuzey tarafa doğru 25 metreden 75 metreye, 50 metre dolgu yapılarak yaklaşık 14 bin 310 metrekareye genişletilecek. Mevcut iskelenin kara tarafından ilk 281 metre olan kısımda güney tarafa doğru 281 metre yaklaşık 90 bin 550 metrekare dolgu yapılacak. Planlanan dolgu alanının güney ucuna 55 metre genişliğinde 342 metre uzunluğunda 18 bin 810 metrekarelik bir iskele yapılacak. Ayrıca yapılması planlanan iskele ile dolgu alanının birleştiği noktada 30 metre x 40 metre ebatlarında bir Ro-Ro rampası yapılacak. Geri sahada mevcut iskelenin hemen arkasında +23 kotlarında, 15 bin metrekarelik alana sahip olan istif sahası kazıklı iksalarla + 3,5 kotlarına indirilecek. Buradan çıkarılacak olan malzeme; yapılacak olan analizler neticesinde uygun olması durumunda, proje kapsamında yer alan dolgu alanında dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Yapılması planlanan yeni iskelenin her iki tarafına toplam 78 bin 400 metrekare alanda kuzey tarafında 162 bin metreküp, güney tarafında 570 bin metreküp tarama yapılması planlandı.

TEKNİK BİLGİLER

Tevsi işlemleri sonrasında 397 kişinin daha istihdam edileceği, inşaat aşamasında 100 personelin görevlendirileceği belirtilirken faaliyetin ömrünün 49 yıl olduğu aktarıldı. Dosyada, ‘Nemport’ta halihazırda alt işverenler dahil 413 personel çalışmakta olup, projenin gerçekleşmesinden sonra alt işverenler dahil ilave 397 kişi daha istihdam edilecektir. Proje kapsamında inşaat aşamasında ise 100 personel görevlendirilmesi planlanmaktadır. Faaliyetin ömrü 49 yıl olarak belirlenmiş olup, tesiste bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının sürekli yapılarak yeni teknolojilere açık olması sağlanacaktır’ ifadeleri yer aldı.

İNŞAAT AŞAMASINDA SİSTEM CANLILARI ZARAR GÖREBİLECEK!

Projenin inşaat aşaması sürerken çevresel bazda olumsuz etkilerin yaşanacağı bilgisi verildi. Dosyanın ilgili açıklamaların yapıldığı bölümünde, ‘Planlanan faaliyet inşaat aşamasında denizde küçük bir alanda kısa süreli bulanıklık meydana gelecek olup, inşaat faaliyetleri son bulduğunda ise zarar gören sistem canlıları kısa bir süre sonra aynı ortama girmeye başlayacaktır. İnşaat sonrasında, proje alanı biyolojik yaşam için önemli bir barınma, beslenme ve yuvalama alanı olacaktır. Denizde gerçekleştirilecek işlemler sırasında denize herhangi bir sıvı ve katı atık madde atılmasını izin verilmeyecek ve inşa işlemleri sırasında inşaat artıklarının denize düşmemesi için gerekli önlemler alınacaktır’ notu dikkat çekti.

Vira Haber