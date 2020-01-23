Sefine Tersanesi 2020’nin ilk sac kesimini gerçekleştirdi

Sefine Tersanesi, canlı balık gemisi NB 43’ ün sac kesimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladı. Froy firması için üretilen canlı balık gemisi, inşa edilen diğer canlı balık gemilerinden farklı olarak 7500 CBM canlı balık taşıma kapasiteli olmasıyla dünyadaki diğer canlı balık gemileri arasında bir ilk olacak şekilde tasarlandı. Çevre dostu dizel-elektrik motorlarla çalışan NB 43 Froy firması için üretilen ikinci gemi olma özelliği taşıyor.

Haberin videosu: https://www.youtube.com/watch?v=YzfJoW0kjqc

Vira Haber