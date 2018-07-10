Sefine Tersanesi 500. geminin tamirini kutluyor

SBI Jaguar isimli gemiyle tamir edilen gemi sayısı 500’e ulaşan Sefine Tersanesi, bu mutluluğunu düzenlediği bir törenle kutladı. SBI Jaguar gemisi armatörünün de katıldığı törene Sefine Tersanesi Gemi Bakım Onarım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Güngör ile Tersane çalışanları katıldı.



Pasta kesimiyle kutlanan bu özel günde SBI Jaguar gemisi armatörüne de Sefine Tersanesi’ni tercih ettiği için günün anısına plaket takdim edildi.



Törende açıklamalar yapan Gemi Bakım Onarım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Güngör, “Müşterilerimize mükemmel hizmet sunabilmek adına imkanlarımızın sürekli geliştirilmesine verdiğimiz önemi sürdürmekle birlikte, onların ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılayıp kendilerini memnun edebilmek için armatörlerimiz ile oldukça yakın çalışıyoruz’ dedi.







Vira Haber

