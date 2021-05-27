Şehir Hatları Vapurları’na Çocuk Oyun Alanları Kuruldu
İBB Şehir Hatları AŞ, küçük çocuklara denizi sevdirmek ve eğlenceli bir deniz yolculuğu yapmaları için vapurlara oyun alanları kurmaya devam ediyor. İlk olarak tarihi Moda Vapuru’na kurulan oyun alanlarının sayısı 9’a ulaştı.
İBB Şehir Hatları AŞ, İstanbullular’ın deniz ulaşımını daha fazla kullanmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hatlarla ulaşım ağını genişleten Şehir Hatları, çocukları da unutmadı.
Küçük yolcuların keyifli, eğlenceli bir deniz yolculuğu yapması için vapurlara kurulan oyun alanları 9’a ulaştı.
OYUNCAKLAR ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARINI BESLİYOR
Çocukların ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcılıklarını besleyecek ahşap ve el yapımı oyuncaklar özenle seçilerek yerleştirildi.
AMAÇ, DENİZ ULAŞIMINI SEVDİRMEK
Çocuklara denizi, deniz ulaşımını sevdirmeyi amaçladıklarını belirten Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Deniz ulaşımının daha fazla kullanılmasını istiyoruz. Çocukları da bu işin bir parçası olarak görüyoruz. Deniz sevgisini biraz daha iyi verebilmek için vapurlarda oyun alanları düşündük. İlk olarak Moda Vapuru’nda uyguladık. Sekiz vapurumuza daha ilave ederek dokuz vapurumuzda çocuk oyun alanı oluşturduk. Küçük yolcularımızın vapurlarımızdan güzel anılarla inmesini ve tekrar binmek için can atmasını istiyoruz” dedi.
İLKİ TARİHİ MODA VAPURU’NA KURULMUŞTU
Tarihi Moda Vapuru’nu restore eden Şehir Hatları AŞ, bu restorasyon sırasında bir ilki de gerçekleştirmişti. Geçen yıl, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı münasebetiyle, çocuklara 23 Nisan hediyesi olarak Vapur’a oyun alanı kurulmuştu.
Vira Haber
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