KOSDER, Boya Firmalarını Sektör Paydaşlarıyla Buluşturdu

KOSDER Akademi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşilerde; 4 Mayıs Salı günü Hempel, 11 Mayıs Salı günü Jotun, 18 Mayıs Salı günü Nippon ve 25 Mayıs Salı günü International Paint firmaları katılımcılara video konferans yöntemiyle sunumlar yaptı ardından kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Webinarın ilk gününde HEMPEL Satış Müdürü Cihan Filiz, KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan moderatörlüğünde, KOSDER Akademi’nin konuğu oldu. Webinar yöntemiyle gerçekleştirilen söyleşide, katılımcılara deniz boyaları konusunda bilinmeyenler ve yeni boya teknolojileri hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Kosder Akademi’nin 11 Mayıs Salı günü düzenlenen söyleşisine ise Jotun Doğru Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Direktörü Hakan Özan konuk oldu. Jotun’un her gemi tipine uygun yüksek performanslı boyalarından, devrim niteliğindeki su robotuna kadar sektörde merak edilen birçok konu detaylı konuşuldu.

Söyleşi esnasında Jotun Doğu Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Direktörü Hakan Özan, Jotun’da pazarda farklılaşmaya inandıklarını belirterek, “Bu noktada müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanıp, bunları temellendirerek çözüm önerileri geliştiriyoruz. Bu amaçla Jotun Grup olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar yapıyoruz. Jotun Boya olarak sadece ürün değil müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler, sistemler sunuyoruz” dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ İLK SU ALTI ROBOT TEKNOLOJİSİ

Kosder Akademi söyleşisi esnasında, Jotun’un devrim niteliğindeki su altı temizlik robot teknolojisi de tanıtıldı. Su altı kirlenme sorununu çözmek amacı ile armatörlere daha karlı ve sürdürülebilir bir hizmet sunan Jotun HullSkater, gemi operatörlerinin su altı kirlenmesi daha oluşmaya henüz başlarken, ilk aşamalarda engellenmesi sağlıyor. Bu sayede yakıt maliyetlerinin, COâ‚‚ emisyonlarının ve istilacı deniz türlerinin yayılmasını önemli ölçüde azaltıyor. Sektörde çığır açan yüzey temizleme robotu ile ilgili Jotun Doğru Avrupa ve Orta Asya Deniz Boyaları Direktörü Hakan Özan sistemin zorlu operasyonları olan tüm gemilerde kullanılması durumunda COâ‚‚ emisyonlarını yılda en az 40 milyon ton azaltacağının altını çizdi. Yurt dışında yabancı armatörler tarafından kullanılan su altı robotu ülkemizde de Türk armatörler tarafından kullanılacak.

KOSDER Akademi söyleşileri Nippon Deniz Boyaları Key Account Manager Mehmet Kemal Can’ın, 18 Mayıs Salı günü yaptığı sunumla devam etti. Webinar yöntemiyle gerçekleştirilen söyleşide Can, aynı zamanda katılımcıların kendisine yönelttiği soruları da yanıtladı. Deniz boyalarında teknolojinin önemi ve yeni nesil boyalar konulu bir sunum yapan Can, Betek ile Filli boya, Nippon Paint Marine Türkiye ve ihtiyaca odaklı özel ürünler ile Antifouling boyanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

KOSDER Akademi’nin son söyleşini ise KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Özcan moderatörlüğünde International Paint Deniz Boyaları’ndan Key Account Manager Tunç Yücekurt yaptı.

Vira Haber