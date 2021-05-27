Med Marine, İkinci Ice Class Römorkörü Svitzer Edda’yı Teslim Etti

Serinin ilk römorkörü Svitzer Embla, 29 Mart 2021'de teslim edilmişti.

Svitzer Embla ve Edda; Robert Allan Ltd. tarafından tasarlanan TundRA 3000 / MED-A3060-ICE buz sınıfı römorkörleridir.

TundRA 3000 / MED-A3060-ICE, Robert Allan tarafından zorlu kış koşullarındaki operasyonlarına uygun özel bir tasarımdır ve Svitzer’in Kuzey Avrupa filo operasyonları için mükemmel uyum gösterir. Yüksek kaliteli ve iyi tasarlanmış olan bu gemiler, üretilen diğer römorkörlerle kıyaslandığında bazı ayırt edici özelliklere sahiptir. Çekme vinci, güvertenin içinden geçen gövde vasıtasıyla kıçta da çalışabilir. Ayrıca şiddetli soğuk hava koşullarında mükemmel performans elde etmek için özel olarak inşa edilmiştir.

Serinin ilk römorkörü Svitzer Embla, Ereğli Tersanesi’nden hareket ettikten sonra Nisan ayının başlarında İsveç'e ulaşarak operasyona başladı. Kısa süre sonra, Mayıs ayının 21’inde de ikinci römorkör - Svitzer Edda - İskandinavya'daki müşterilerine hizmet vermek için Danimarka'ya doğru yola çıktı. Her iki buz sınıfı römorkör, Svitzer'in İskandinavya'daki müşterilerine sunduğu hizmet kalitesini artırarak, Svitzer’in bölgedeki varlığını daha da güçlendirecek.

Med Marine Satış Müdürü Melis Üçüncü, satış sonrası "Bu yeni inşa projesinde Svitzer ile birlikte çalıştığımız için mutluyuz ve bir sonraki projemiz için heyecanlıyız." yorumlarını paylaştı.

TundRA 3000 / MED-A3060-ICE tasarımı, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

LENGTH OVERALL: 30m

BEAM OF HULL: 12.6m

EXTREME BEAM (INCLUDING FENDERS): 13.2m

DEPTH MOULDED: 5.6m

GROSS TONNAGE: 499 GT

MINIMUM BOLLARD PULL: 65 TBP

POWER: 4080 kW

Vira Haber