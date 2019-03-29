Sektörün aktörleri Exposhipping’de buluşuyor

15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM Fuarcılık tarafından 2 - 5 Nisan 2019 tarihleri VIAPORT Marina Tuzla - İstanbul'da düzenlenecek. Yapılan duyuruya göre armatörlük, gemi işletmeciliği, brokerlık, gemi kiralama, gemi alım satımı, yeni gemi inşa-bakım-onarımı, konteyner taşımacılığı, lojistik hizmetleri ile gemi inşa yan sanayi firmaları ve ilgili bankacılık, finans, sigortacılık ile eğitim kurumlarından ulusal ve uluslararası önemli firmalar ile öncü markaları bir araya getiren 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, bu yıl 41 ülkeden 200'ün üzerinde katılımcı, 700'den fazla marka ile 6 bin profesyonel ziyaretçiyi aynı çatı altında buluşturuyor.

Ulusal ve uluslararası denizcilik sektörünün Türkiye'de desteklediği tek gemi inşa fuarı

Fuarı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere yurtiçinden Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, Gemi ve Yat İhracatçılar Birliği, Türkiye Denizcilik Federasyonu, Gemi Brokerları Derneği, Türk Deniz Eğitim Vakfı, Türk Armatörler Birliği, Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri, Gemi Tedarikçileri Derneği, TURMEPA ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği destekliyor.

Türk Gemi İnşa sanayisini dünyada temsil eden denizcilik fuarı konumundaki 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul, uluslararası hedef ülkelerden, sektöre yeni ufuklar açacak ziyaretçi profili ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) bünyesinde faaliyet gösteren Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde düzenlenen Alım Heyeti Programı'na da ev sahipliği yapacak. Ukrayna Gemi İnşa Derneği Başkanı Viktor Lysytskyi ve Direktörü Serhii Lysenko, Kanada Liman İdareleri Başkanı Wendy M. Zatylny ve Montreal Liman İdaresi Başkanı Sylvie Vachon, 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul'a katılacak önemli uluslararası temsilciler arasında yer alıyor.

Dünya armatörleri bir araya geliyor

Bu yıl fuarda tüm dünyadan armatörler de davet edildi. Armatörler, fuar süresince farklı etkinlikler ve ticari toplantılar aracılığı ile tersaneler ve yan sanayimiz ile buluşacak ve yeni iş fırsatlarını görüşecek. Fuar, Türkiye'de sektörün en kuvvetli olduğu savunma sanayi araçlarının inşasında elde edilen başarının arkasındaki mühendislik ve AR - GE çalışmalarını yurt dışına pazarlamak başta olmak üzere, bakım ve onarım konusunda pastayı büyütme hedefine doğrultusunda yapılan çalışmalara destek verecek.

Türk tersanelerine özel pavilyon

Alım Heyeti Programı, Zirve ve Konferans programları ile özellikle yabancı ziyaretçiler için çekim alanı oluşturan fuarda bu yıl geniş katılıma sahip "Türk Tersaneleri Pavilyonu" yer alıyor. Uluslararası katılımcı firmalar en son teknoloji ve ürünlerini denizcilik sektörünün kalbinin dört gün süreyle atacağı fuarda sergilenken, Türk gemi inşa sanayi temsilcisi tersaneleri, "Askeri Projeler", "Tamir, Bakım & Onarım", "Yeni İnşa" olmak üzere üç ana başlık altında bir araya geliyorlar. Sektöre yeni sipariş kazandırma amacı ile yürütülen uluslararası ziyaretçi programı ile 50'den fazla ülkeden armatör ve karar verici olmak üzere 6 binin üzerinde sektör profesyonelinin Exposhipping Expomaritt İstanbul'da ağırlanması hedefleniyor.

Vira Haber