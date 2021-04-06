Selçuk Bayraktar: Yeni SİHA Gemiye İnip Kalkacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kendisine "Karabağ Nişanı" takdim edilen Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Azerbaycan İctimai TV'ye konuştu. Bayraktar, yeni silahlı insansız hava aracı TB3'ü anlattı. "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak da geliştiriyor. Kanatları katlanıyor, uçak gemisine iniyor. Biraz daha ağır mühimmat bin 200 kilo civarında daha ağır mühimmat taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" dedi.

Türk İHA ve 'SİHA'ların Karabağ Savaşı'ndaki rolüne dikkat çeken Bayraktar, dünyada insanlı savaş uçağı devri kapanıyor mesajı verdi:

"Bugün artık insanlı tanklar yerine akıllı, daha hafif, hızlı, dinamik hareket eden kara araçları konuşuluyor. Benzer şey savaş uçakları için de geçerli. Artık dünyada insanlı son savaş uçakları yapılıyor. Tüm dünya Karabağ muharebesinde Türk ordularının dünyadaki SİHA'larınla kazanılan ilk zafer olarak görülüyor. Savaş uçaklarında da benzer bir şey geliyor. Yani insansız savaş uçakları geliyor. O alanda da çalışmalarımız devam ediyor."

Vira Haber