Denizkızları Teos Marina’da

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan deprem ve tsunami sonrasında hızla yenilenen Teos Marina baharla birlikte mavi günlere hazır. Deniz Kızları Platformu, 11 Nisan 2021 Pazar günü tüm gün sürecek olan bir etkinlikle Teos Marina’dan deniz tutkunları ile buluşacak.

Deniz Kızları, çok farklı yaş aralığında, denizi seven, maviliklerin bilgeliği, paylaşımı ile zenginleşen, her fırsatta denizle ve yelkenle buluşan, ülkemizin turkuaz renkli kıyılarında seyir yapmış, uzak denizlere yelken açmış ve hatta okyanuslar aşmış kadınlardan oluşuyor.

SOHBETLER VE ATÖLYE ÇALIŞMASI

11 Nisan Pazar günü gerçekleşecek etkinlik programına göre saat 10:30’da “Geçmişten Bugüne Teos’un Kısa Hikayesi”ni Ege Ayardoğan ve Teos Yat Yelken Kulübü Halkla İlişkiler Sorumlusu Behice Uğan anlatacak.

Saat 11:00’de “Denize Yazıyorum - Denizi Çiziyorum” atölye çalışmasında, Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün lisanlı sporcu çocukları, denize dair duygularını Arzu Tülümen ve Dilara Polat önderliğinde kaleme alıp resmedecekler.

Saat 13:00’te Füsun Bay Canbay ile Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü “Teos’tan Merhaba” diyecekler ve Deniz Kızları’nın neden Teos Marina’da olduğu üzerine sohbet edecekler.

ODA BORO’NUN İZİNDE KADIN YELKENCİLER

Etkinlik programına göre saat 13:30’da “Oda Boro’nun İzinde Dünya Turu Yapmış Kadınlarla Sohbet” Nadire Berker ve Hülya Leigh moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Katılımcılar Christina Karamanoğlu, Zuhal Atasoy, Türkan Yöney, Ayça Kirişçioğlu, Hattaya Sür, Elif Yurtbulmuş, Ayfer Er, Ebru İşletici, Elaine Selis ile aynı rotada, farklı zamanlarda dünya turu yapmış olan kadın denizcilerin keyifli anıları ve maceraları sohbet konusunu oluşturacak.

Saat 16:00’da “Yeni Dünya’ya Yolculuk” başlığı altında Hülya Leigh ve Kısmet Deniz Polat 21 yıl arayla, aynı rotada Atlantik ve Amerika maceralarını paylaşacaklar.

Saat 17:00’de Yazar Gülin Bozkurt’un “Aşmam Gereken Okyanuslar Var” sunumunda, okyanus hikayeleri ile değişime dayanıklılık ele alınacak. Tüm etkinlikler pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek, katılım çevrimiçi Deniz Kızları Platformu’nun Facebook, Youtube, Instagram sayfalarından canlı takip edilecek.

STS BODRUM OKUL GEMİSİ ZİYARETE AÇIK

Türkiye’nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi STS Bodrum, Deniz Kızları Platformu’nun Teos Marina etkinliğine katılmak için 9 Nisan Cuma sabahı Bodrum’dan demir alacak. Bosav ve Platform üyeleri ile seyir yapacak olan STS Bodrum, 10-11 Nisan tarihlerinde Teos Marina’daki deniz tutkunlarının ziyaretine açık olacaktır.

Geçen hafta koşulları değişen sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, tarihi STS Okul gemisini hafta sonu sadece Teos Marina sakinlerinin ve Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün optimist ve lazer dalında lisanslı sporcuları ziyaret edecek.

Vira Haber