Anadolu Sigorta Denizcilik Sigortalarında Yine Sektör Lideri Oldu

Anadolu Sigorta, denizcilik sektöründe uzun yıllardır devam ettirdiği lider konumunu, 2020 yılında da yüzde 32,3’lük pazar payı ile korumayı başardı. Şirket, Türk ticaret filosundaki tekneleri sigortalamanın yanı sıra, uluslararası piyasalardaki bilinirliği sayesinde yabancı tekne filolarının da sigortacıları arasında yer alıyor.

Ayrıca çalışmalarının odağına aldığı ve uluslararası kurumlar tarafından da onaylanan sürdürülebilirlik politikaları ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlayan Anadolu Sigorta, tekne poliçelerinden elde ettiği gelirin bir kısmını ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunması için çalışan Deniz Temiz Derneği/Turmepa’ya aktarıyor.

Ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan denizcilik sektöründe ticari faaliyetlerin devamlılığı açısından sigortanın önemine ve gerekliliğine vurgu yapan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez “Denizcilik sigortalarında kaybın en aza indirilmesi için titiz bir ekspertiz süreci yürüterek sigortalama aşamasında armatörlerimizin risklerini belirliyoruz. Hasar departmanımız bünyesinde görev yapan denizcilik sektöründe tecrübeli uzman ve kaptanlarımız, ihbar alınması ve yaşanan hadisenin özelliklerine uygun olarak eksper atanması ile başlayan hasar süreçlerinin her aşamasını sigortalılarımızla birlikte yönetiyor. Poliçe düzenlenme aşaması aslında sigorta satın almanın sadece bir kısmı, gerçek satın almayı ve hizmeti özellikle hasar süreçlerinde birçok özellikli konu ve deniz hukuku devreye girdiğinde deneyimliyorsunuz. Bu durumlarda sigortalılarımızın her zaman yanında yer alacak güçlü finansal yapıya, tecrübeli ve uzman personele sahibiz” diye konuştu.

“ÜLKEMİZDEKİ TERSANELERİN İHRAÇ PROJELERİ ANADOLU SİGORTA GÜVENCESİNDE”

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle birçok sektörde olduğu gibi, denizcilik sektöründe de önemli sorunlar yaşandığının altını çizen Levent Sönmez, “Dünya genelinde üretimin azalması, sınırların kapatılması, limanlardaki bekleme süreleri, seyahat kısıtlamaları nedeniyle personel değişimindeki zorluklar gibi birçok konu sektörü ciddi ölçüde zorladı. Belli bir süre yük bulmakta ve tedarik sürecinde yaşanan zorluklar nedeniyle bazı armatörler bu dönemi tersanede bakım/tutumla değerlendirmeyi tercih etti. 2020 yılında deniz taşımacılığındaki durumun aksine gemi inşa sektörü ve bakım/onarım faaliyetlerinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ülkemizdeki tersaneler dünyanın gelişmiş denizci ülkelerine feribot, balıkçı teknesi, römorkör, mega yat, askeri gemi gibi birçok farklı tipte gemi inşa ederek ihraç ediyorlar. Bu projelerin büyük çoğunluğu da Anadolu Sigorta güvencesi altında” dedi.

Vira Haber