Senegalli Futbolcudan Ülkesine Bir Gemi Dolusu Yardım

İtalya basınında çıkan haberlere göre, 20 Haziran'da 30 yaşına basan Koulibaly, doğum gününde ülkesine, yeni tip koronavirüsle mücadelede destek için bir gemi dolusu ilaç, maske, tıbbı malzeme ve 2 ambulans yolladı.

Napoli Limanı'ndan 20 Haziran'da hareket eden geminin 1 hafta içinde Senegal'e ulaşması bekleniyor.

Sık sık yaptığı insani yardımlarla adını duyuran Koulibaly, ülkesinde çocukların eğitimi için de çeşitli projeler yürütüyor.

Vira Haber