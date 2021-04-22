Setur Marinaları'na Üçüncü Kez ''Türkiye’nin En İyi İş Yeri' Ödülünü Aldı

Dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in gerçekleştirdiği 2020 yılını ve 2021 ilk dönemini kapsayan “Kincentric Best Employers” araştırması sonucunda Setur Marinaları 2020 yılında “Türkiye’nin En İyi İş Yerleri” listesinde yer aldı. Türkiye’de marinacılık gelişimini ve denizciliği destekleyen Setur Marinaları, böylece üç yıl üst üste “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülünü almış oldu.

2020 yılında Kincentric Türkiye’nin veri tabanında bulunan 40 farklı sektör ve yaklaşık 350 şirket arasından yaklaşık 200 şirket değerlendirildi ve toplamda 24 şirket En iyi İşyeri unvanını aldı. Bu listede Setur Marinaları’nın da dahil olduğu 20 Koç Holding şirketi “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” olmaya hak kazandı. Türkiye’nin en geniş katılımlı iş yeri araştırması olan “Kincentric Best Employers Araştırması” verileri, şirketlerin kendi bünyesindeki çalışanların görüşleri baz alınarak analiz ediliyor. Araştırma sonuçları “Çalışan Bağlılığı” ile birlikte “Çeviklik”, “Bağlı Kılan Liderlik” ve “Yetenek Odağı” olmak üzere dört farklı kategoride değerlendiriliyor.

Dünya’da 20 yıldır yürütülen ve sadece son 5 yılda 4.000’ in üzerinde farklı şirketin dahil olduğu Best Employers (En İyi İş Yerleri) Programı 78 farklı pazarda uygulanıyor. En iyiler 15 milyon çalışana ulaşılarak çalışanların görüşleri doğrultusunda belirleniyor.

Vira Haber